В Москве в понедельник ожидается до +19°С, дождь и сильный ветер

В Москве в понедельник, 3 мая, ожидается до +19°С, дождь и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +17 до +19°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер будет южным, его скорость составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до +5...+7°C. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер изменит направление на юго-западное, западное и сохранит скорость 6-11 м/с с порывами до 18 м/c.

Атмосферное давление днем составит 736 мм ртутного столба, ночью – 735 мм.

Ранее сообщалось, что московские городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды в столице. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания.