В России выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 8 489. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев за время пандемии составляет 4 831 744.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2635, Санкт-Петербург — 704 и Московской области — 641.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Также за сутки в стране подтверждены 336 смертей с COVID-19, за все время — 111 198.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 257 человек, за сутки были выписаны 6 367 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ежедневно в России вакцинируют от коронавируса около 200-300 тысяч человек.