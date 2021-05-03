Полиция Красноярска проверит уличный перформанс с «Иисусом Христом» на набережной

Полиция Красноярска начала проверку после того, как художница Мария Гасанова устроила перформанс с »Иисусом Христом». Об этом сообщает портал «НГС.Новости Красноярск».

«Все городские площадки отказывали, тема «щикатильная», никто не хочет брать ответственности за происходящие воскрешение Иисуса, но если тебя сильно распирает и хочется, можно сделать и на улице», — объяснила автор акции.

Молодой человек в образе Христа вышел к воде на набережной Енисея и потом начал раздавать фрукты прохожим.

Как уточняется, в полицию уже поступило заявление на участников по статье «Оскорбление чувств верующих». Оскорбление чувств верующих карается статьей 148 УК России «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Максимальное наказание за публичные действия, которые могли «выражать явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» составляет лишение свободы на срок до одного года.

В настоящий момент неизвестно, вызывали ли автора и актера в полицию.

Ранее в РПЦ посчитали неприемлемым проведение анатомической выставки на ВДНХ в Москве.