Еврокомиссия предложила новые условия для въезда в ЕС

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны, сообщает РИА «Новости» ссылкой на опубликованный документ ЕК.

«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», — говорится в документе.

Отмечается, что въезд на территорию ЕС предлагается разрешить не только из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, но также тем, кто прошел две фазы вакцинации от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

В предложении ЕК уточняется, что государства-члены могут также разрешить въезжать гражданам, привитым препаратом из списка ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Европарламент потребовал, чтобы ЕС вводил COVID-сертификаты максимум на один год.