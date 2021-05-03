Власти Москвы оценили вероятность отмены масочного режима

Вероятность того, что в скором времени отменят в столице масочно-перчаточный режим, невысока. Об этом сообщает первый заместитель руководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг Москвы.

«Вероятность пока не очень высокая», — уточнил Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что власти будут проверять соблюдение масочного режима посетителями столичных рынков.

«Почему перестали проверять маски на продуктовых рынках? Проверим обязательно», — обратил внимание он.

Немерюк добавил, что благодаря маскам и перчаткам можно спасать жизни. Город действует и живет своей жизнью, москвичи передвигаются, рестораны и магазины открыты, пояснил первый замруководителя.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте стали выявлять на 12% больше людей без масок и перчаток. За нахождение в транспорте без маски и перчаток пассажирам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.