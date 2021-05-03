Россиян призвали срочно покинуть Непал

Непал прекращает авиаперелеты из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в стране, сообщает ТАСС.

С 3 мая в государстве приостанавливаются все внутренние авиаперелеты, а с 6 мая прекращается международное авиасообщение.

«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой», — рассказал российский посол в Непале Алексей Новиков.

По его словам, в больницах Непала недостаточно свободных мест, не хватает оборудования и медикаментов.

Новиков добавил, что посольство настоятельно рекомендует всем россиянам, находящимся в Непале, вылететь домой до четверга.

Отмечается, что сроки, на которые приостановлено авиасообщение, пока не объявлены.