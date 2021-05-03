В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми

В Волгограде в понедельник, 3 мая, простились с погибшими в аварии на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва. Об этом заявили ТАСС представители комитета по физической культуре и спорту администрации города.

В Волгоградской области 3 мая объявлен траур по погибшим. Церемония прошла в большом зале прощаний, находящемся на улице Землячки.

Проститься с жертвами ДТП пришло много людей. Среди них спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители погибших. Девочек похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

30 апреля в Ставропольском крае случилась авария. На 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» произошло столкновение трех машин, в том числе автобуса и грузовика.

Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате аварии пять детей погибли, 12 человек. включая восемь детей, пострадали.

Ранее полиция начала проверку из-за поста с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей. Сообщения и комментарии оскорбительного характера были опубликованы неустановленным пользователем в одной из волгоградских групп.