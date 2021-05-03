В Москве фейерверки в День Победы запустят с 31 точки

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фейерверки в День Победы пройдут на 31 точке в столице. Об этом чиновник рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет. Фейерверки пройдут на 31 локациях», — сказал он.

Также Немерюк отметил, что парад 9 мая состоится с учетом всех необходимых мероприятий по борьбе с коронавирусом. Заполняемость на трибунах будет меньше 50%. Присутствовать на Красной площади смогут ветераны и приглашенные гости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником.