Малькевич высказался об избирательной системе США

Первый зампред комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич высказался об изъянах избирательного процесса США.

«Нас все время пытаются убедить в прозрачности выборной системы в США. При том, что реально тамошние юридические рамки очень сложны, у них огромное число всевозможных вариаций, как и электоральных практик в зависимости от штатов. А само администрирование выборов крайне децентрализовано.

В то время пока мы в России бьемся над организацией процесса наблюдения за выборами, внедряем систему дистанционного электронного голосования, делаем все, чтобы каждый шаг был максимально прозрачным, в США даже не существует федерального органа, который следит за всем процессом. А наблюдение за выборами регулируется законами штатов. Так, в 18 из них существует законодательный запрет на наблюдение за выборами иностранными наблюдателями.

Нередки случаи, когда прокуратура штата удаляла наблюдателей, потому что наблюдение вообще не предусмотрено. За закрытыми дверями и без свидетелей очень удобно принимать «правильные» решения.

В США большинство избирательных органов ориентированы на одну из партий и составляются из назначенцев той партии, которая главенствует в штате — только в 20 штатах избиркомы двухпартийные или нейтральные. А избирательная комиссия еще с августа 2019 года не имеет кворума, поэтому не может принимать решения.

Любые комментарии со стороны США про выборы в других странах просто не могут звучать, их избирательная система настолько противоречива и непрозрачна, что любые комментарии с их стороны абсурдны», — написал Малькевич в своем телеграм-канале.