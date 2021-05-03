Вакцинированных туристов в ЕС не освободят от соблюдения мер по коронавирусу

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил, что вакцинированных туристов, приезжающих в ЕС, не освободят от карантина и ПЦР-тестов. Об этом сообщает ТАСС.

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — объяснил он.

Представитель ЕК добавил, что определение мер против коронавируса остается в компетенции государств Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

По данным источника ТАСС, процесс обсуждения этого предложения начнется в Совете ЕС 5 мая.