Москвича арестовали на 10 суток за публикацию запрещенной песни во «ВКонтакте»

Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, опубликовавшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» песню «Бритоголовые москвички» группы «Шмели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Москвича признали виновным по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Отмечается, что правонарушитель вину признал и раскаялся в содеянном.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал раскаяние в содеянном и наличие трех детей у виновного. По статье 20.29 положен штраф до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

Песня «Бритоголовые москвички» была признана экстремистской в 2014 году северным районным судом города Орла. Было установлено, что текст направлен на разжигание межнациональной розни, вражды и ненависти по отношению к определенной группе лиц по признаку происхождения. Представители группы отмечали, что композиция является пародийной и предназначалась для фильма, который так и не был закончен.