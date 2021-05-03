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Общество. Новости

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Москвича арестовали на 10 суток за публикацию запрещенной песни во «ВКонтакте»

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Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, опубликовавшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» песню «Бритоголовые москвички» группы «Шмели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Москвича признали виновным по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Отмечается, что правонарушитель вину признал и раскаялся в содеянном.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал раскаяние в содеянном и наличие трех детей у виновного. По статье 20.29 положен штраф до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

Песня «Бритоголовые москвички» была признана экстремистской в 2014 году северным районным судом города Орла. Было установлено, что текст направлен на разжигание межнациональной розни, вражды и ненависти по отношению к определенной группе лиц по признаку происхождения. Представители группы отмечали, что композиция является пародийной и предназначалась для фильма, который так и не был закончен.

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