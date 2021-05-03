Источник назвал условие для въезда в ЕС россиян, привитых «Спутником V»

Россияне, привившиеся «Спутником V» смогут въехать в ЕС, когда вакцина будет одобрена европейским регулятором или войдет в список препаратов ВОЗ для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Мы ничего не имеем против «Спутника V» или любых других вакцин, но главный критерий — это одобрение ЕМА или добавление в список препаратов для использования в экстренных ситуациях Всемирной организации здравоохранения», — сказал собеседник агентства, отметив, что ни российская, ни китайская вакцины пока не были одобрены в ЕС или включены в список ВОЗ.

Источник добавил, что в документе о вакцинации путешественников должна быть информация о том, какая именно вакцина была использована.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором. Позже официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс уточнил, что вакцинированных туристов, приезжающих в ЕС, не освободят от карантина и ПЦР-тестов.