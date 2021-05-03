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Общество. Новости

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В ВОЗ назвали возможные сроки оценки «Спутника V»

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Всемирная организация здравоохранения рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао, пишет РИА «Новости».

По ее словам, у организации до сих пор нет полных данных о препарате, производитель будет добавлять данные в процессе оценки. Симао отметила, что команда экспертов находится в России и оценивает клинические испытания. Оценка производства начнется с 10 мая.

«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле», — сказала эксперт ВОЗ.

Ранее центр им. Чумакова РАН отправил необходимые документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов.

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