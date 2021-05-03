Российский посол оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Посол России в Египте Георгий Борисенко оценил вероятность возобновления авиарейсов между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом сообщают РИА Новости.

«Необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», - заявил Борисенко.

По словам дипломата, аэропорты двух курортов проделали большую работу по повышению мер безопасности, а эпидемиологическую ситуацию стране можно назвать стабильной.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — так и оставались под запретом по соображениям безопасности.