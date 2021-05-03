В ВОЗ назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, какая сумма потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения мира. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире», - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус указал на то, что за последние две недели в мире было зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем за первые шесть месяцев пандемии. По его словам, более половины случаев за прошедшую неделю приходились на Индию и Бразилию. При этом гендиректор подчеркнул, что «в мире есть много других стран, столкнувшихся с очень уязвимой ситуацией», в связи чем призвал население продолжать следовать санитарным рекомендациям ВОЗ.

Накануне в Индии за сутки от коронавируса скончались 3 689 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 апреля — 3 645 смертей.