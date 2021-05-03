В Киргизии сообщили о 170 разрушенных домах из-за конфликта с Таджикистаном

Из-за конфликта на границе с Таджикистаном в Киргизии были разрушены более 170 жилых домов, а также медицинские и образовательные учреждения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

«Уничтожены более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан», — говорится в сообщении.

В приграничных киргизских селах найдены гильзы от автоматического, крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, а также неразоврваеся неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты. Кроме того, имеются траншеи и окопы, которые были созданы вооруженными силами Таджикистана.

Ранее в Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что действия киргизских военных по международным нормам являются актом агрессии.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.