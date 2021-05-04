«Спутник V» прибыл в Шри-Ланку

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку, сообщает официальный аккаунт Twitter препарата.

«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», — указано в сообщении.

Всего в Шри-Ланке с начала пандемии зарегистрировано 114 тыс случаев заболевания коронавирусом, средний прирост числа заболевших составляет до 2000 человек, при общем населении в почти 22 млн человек.

Ранее Филиппины получили первую партию «Спутника V», в этой стране коронавирусом заразились 1 046 653 человека, из которых 17 354 пациента скончались.

Ранее Албания зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что страна уже получила первую партию препарата.

До этого Агентство по лекарственным средствам Турции одобрило экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Таким образом, «Спутник V» стал третьей вакциной, используемой на территории турецкого государства.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».