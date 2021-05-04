Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Камчатки

В 161 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, передает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км в Кроноцком заливе, однако сообщений об угрозе цунами не поступало.

МЧС по Камчатскому краю сообщает, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

В апреле на Камчатке несколько раз регистрировали землетрясения магнитудой от 3,9 до 6,4.

Ранее на границе России и Монголии произошло землетрясение.