Губернатор Нью-Джерси предлагает пиво за вакцинацию от коронавируса

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи в ходе пресс-конференции в своем Twitter заявил, что каждый житель штата сможет получить бесплатный бокал пива за прохождение вакцинации от коронавируса.

«Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво», — заявил Мерфи.

По местному законодательству, принять участие в этой акции смогут граждане старше 21 года. Правительство штата планирует довести число привитых жителей штата до 4,7 миллиона к концу следующего месяца. На данный момент, в Нью-Джерси от коронавируса привились свыше 3,2 млн жителей.

В комментариях под записью губернатора Фила Мерфи обвинили в попытке подкупить население неэтичными методами и призвали не посещать и не покупать продукцию пивоварен, которые принимают участие в этой акции.

Ранее в США ввели более 245 млн доз вакцины от COVID-19.