Неизвестный попытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

Неизвестный нарушитель, пытавшийся на машине прорваться в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, был подстрелен сотрудниками ФБР, сообщает вашингтонское отделение федерального бюро в Twitter.

«ФБР изучает [инцидент] со стрельбой с участием сотрудника, который произошел примерно в 18:00 (01.00 МСК) в понедельник, 3 мая. Человек, участвовавший в инциденте <…> у штаб-квартиры ЦРУ <…> вышел из своего автомобиля с оружием», — заявили в ФБР.

По данным ведомства, сотрудники ФБР открыли огонь по неизвестному, он был ранен, захвачен и доставлен в больницу.

«ФБР очень серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши сотрудники и члены оперативной группы. Процесс обзора является тщательным и объективным, он проводится максимально оперативно, учитывая обстоятельства», — дополнили в ФБР.

Злоумышленник пытался прорваться на территорию штаб-квартиры на машине, но был остановлен вооруженной охраной у одного из КПП. Сотрудники служб безопасности ЦРУ некоторое время вели с человеком переговоры, но он отказался уехать. Когда охрана попыталась оттолкнуть машину с дороги, нарушитель покинул ее с оружием в руках, после чего был подстрелен.

Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов Капитолия в Вашингтоне.