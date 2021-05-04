СК: попавшие под лавину туристы не согласовывали свой маршрут

Попавшие под лавину в Бурятии туристы не зарегистрировались и не согласовали свое восхождение на гору с МЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

«По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорска Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника», — заявили следователи.

Пока неизвестно, где находятся еще двое туристов, предполагается, что они все еще скрыты снежной массой, их поиски продолжаются.

«После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти», — уточнили в ведомстве.

Ранее попавших под лавину туристов в Бурятии доставили в больницу.