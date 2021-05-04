В Москве во вторник ожидается до +8°С, дождь и мокрый снег

В Москве во вторник, 4 мая, ожидается до +8°С, дождь и мокрый снег, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +6 до +8°C. Будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с.

Ночью температура опустится до 0°C. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер изменит направление на западное и сохранит скорость 6-11 м/с с порывами до 18 м/c.

Атмосферное давление днем составит 735 мм ртутного столба, ночью – также 735 мм.

Ранее стало известно, что московские городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды в столице. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям поручили привести в готовность все возможные источники аварийного питания.