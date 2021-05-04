В СФ отреагировали на инициативу пускать в ЕС лишь привитых от COVID-19

Предложение Еврокомиссии пускать на территорию ЕС только тех людей, что привились одобренными Евросоюзом вакцинами от коронавирусной инфекции, может стать «выстрелом себе же в ногу». Так считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин, передает РИА «Новости».

По словам сенатора, подобные инициативы не принесут желаемого результата.

В понедельник, 3 мая, Еврокомиссия представила предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Проект включает в себя разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто вакцинировался от COVID-19. Речь идет о препаратах, одобренными в ЕС. Кроме того, страны Евросоюза смогут сами разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах», — подчеркнул Башкин.

По его словам, в Европе могли бы давно сертифицирован »«Спутник V», но из-за политической ситуации этого не происходит. Он считает, что въезд только для привитых от коронавируса делать не станут.

Ранее сообщалось, что вакцинированных туристов в ЕС не освободят от соблюдения мер по коронавирусу.