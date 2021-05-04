В МВД рассказали, в каких случая можно лишиться российского гражданства

В МВД России рассказали, в каких случаях иностранцы могут лишиться российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

Иностранные граждане могут лишиться паспорта в том случае, если на этапе его получения заявитель подал ложные сведения о себе, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ. Кроме того, гражданство будет аннулировано, если его целью получения являлось «осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России».

Отмечается, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

В ведомстве отметили, что с 2020 года по настоящее время гражданства РФ лишились около 280 иностранцев. Всего в 2020 году гражданами России стали больше 656 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что большинством получивших российские паспорта в 2020 году оказались украинцы.