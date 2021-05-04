В результате пожара в столичной гостинице пострадали 18 человек

При пожаре в гостинице, находящейся на юго-востоке Москвы, пострадали 18 человек. Об этом РИА «Новости» заявили в экстренных службах города.

Возгорание произошло в гостинице под названием «Вечный зов», расположенной в Южнопортовом районе Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 4.30 мск на площади 100 кв.м.

«Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы», — уточнил собеседник.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре.

В ходе тушения пожара спасены 305 человек. Троим потребовались реанимационные действия. Для тушения огня задействовали 38 единиц техники.

Ранее число пострадавших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы выросло до 10. Возгорание произошло по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Пожару присваивался второй, повышенный, номер сложности.