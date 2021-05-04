Очевидцы рассказали подробности обрушения метромоста в Мехико

Очевидцы, ехавшие за поездом, который рухнул вместе с метромостом на юго-востоке столицы Мексики, рассказали подробности данного ЧП. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам свидетелей, в поезде было большое скопление людей, так как многие возвращались в это время с работы.

«В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно», — подчеркнул один из пассажиров.

Очевидцам, ехавшим в других поездах, пришлось выйти на предыдущей станции.

В столице Мексики произошло обрушение метромоста с идущим по нему поездом. В результате ЧП погибли 20 человек, 80 пострадали. При обрушении под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, обрушение произошло после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста. После чего строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро.