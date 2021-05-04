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Общество. Новости

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Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года
Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года
Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года
Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года
Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года
Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года Экстренные службы на месте возгорания в гостинице &laquo;Вечный зов&raquo; на юго-востоке Москвы, 4 мая 2021 года

СК сообщил о смерти одного человека при пожаре в московской гостинице

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Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, ночью 4 апреля 2021 года в отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице в городе Москве, в котором находилось более 300 человек, произошло возгорание, в результате которого один мужчина погиб», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Между тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил о смерти двух человек. По его словам, всего в гостинице находилось 305 человек, 114 из них дети, которые участвовали в слете кадетов.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших при пожаре.

Возгорание произошло в гостинице «Вечный зов», расположенной в Южнопортовом районе Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 4.30 мск на площади 100 кв.м.

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