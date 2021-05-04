В России коронавирус подтвердили еще у 7 770 человек

В России выявили 7 770 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за прошедший день полностью выздоровели 6 755 человек, скончались 337.

Наибольший прирост случаев инфицирования отмечается в Москве (2050), Петербурге (709), Московской области (625), Ростовской области (220) и Воронежской области (149).

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 4 839 514 жителей России, выздоровели 4 457 044, умерли 111 535.

Днем ранее сообщалось о новых 8 489 случаев заражения коронавирусом в России.