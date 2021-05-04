Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Россияне оценили влияние майских праздников на доход

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Треть опрошенных россиян переживает, что из-за продолжительных майских каникул упадут доходы. Об этом следует из исследования онлайн-платформы Webbankir, сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что каждый 10-й участник опроса ожидает увеличения заработка.

«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — подчеркнули эксперты.

67,8% респондентов, несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и планировали изначально. При этом 27,3% россиян хотят уехать из города, а 3,5% воспользуются экскурсионным туризмом. Почти 46% соотечественников хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией.

Данное исследование организовали в конце апреля, в нем приняло участие 1,5 тыс. человек по всей России.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. В результате майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Кремле не обсуждали возможность сократить январские праздники.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.