Москвичам рассказали о погоде в столице 9 мая

Переменная облачность, местами кратковременные дожди прогнозируются в столице в День Победы. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Михаил Леус.

По словам синоптика, в этот день столбики термометров москвичей покажут до +15 градусов.

«В праздничный день 9 мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко», — уточнил он.

Леус добавил, что днем воздух в Москве будет не ниже 13 градусов тепла. В Московской области, как уточнил метеоспециалист, потеплеет до 16 градусов.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Порывы ветра, по прогнозу, достигнут 15-17 м/с. Предупреждение будет действовать в Москве до 13:00 5 мая, в Подмосковье до 12:00 того же дня.

Кроме того, москвичам рассказывали, какой будет погода на праздничной неделе. В ночное время в среду, 5 мая, температура может снизиться до плюс 3 градусов, а днем, наоборот, потеплеет.

Апрель в Москве вошел в пятерку самых дождливых с 1879 года. Показатели выпавших за месяц осадков на главной столичной метеостанции ВДНХ составили 89,5 мм.