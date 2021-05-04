В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада

Работу станций метро Москвы в центре города ограничат вечером во вторник из-за репетиции парада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать с 19.00 и до окончания репетиции парада на Красной площади только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» – только на пересадку.

Также отмечается, что с 15.30 начнут меняться маршруты наземного транспорта в центре и на северо-западе Москвы.

Кроме того, с 17.30 для автомобилистов перекроют некоторые улицы от Нижних Мневников до Кремля.