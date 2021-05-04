Частного организатора слета кадетов проверят после пожара в столичной гостинице

Следователи начали проверку в отношении частной организации, проводившей слет кадетов на территории гостиницы «Вечный зов» на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС заявили представители департамента образования и науки города.

На территории гостиницы ночью 4 мая произошел пожар.

«Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадетов», — уточнили в пресс-службе.

Как установлено, встречу организовало частное учреждение для детей из трех городов России. 27 детей и 4 сопровождающих из Уфы уже уехали из Москвы, оставшимся 36 из Ижевска и 47 из Братска предложили размещение и питание на объектах образования.

При пожаре в Москве 14 человек, среди которых 8 детей, были доставлены в больницу. Площадь пожара достигала 100 кв.м. МЧС удалось потушить возгорание в 4.30 мск.

Ранее СК России заявил о смерти одного человека при пожаре в московской гостинице. По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.