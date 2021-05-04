Тюменские власти отреагировали на историю с «каменным» пряником, подаренным пенсионеру

Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, были включены в подарок для ветеранов войны в Тюменской области. При этом в 2020 году на пряники нареканий не поступало, заявили РИА «Новости» представители департамента социального развития региона.

Накануне в Telegram-каналах появилось видео, где утверждалось, что тюменскому ветерану подарили «каменный» пряник и его не получается разрезать.

«Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, в Тюменской области каждый год к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с распоряжением губернатора, за счет регионального бюджета ветеранам дают единовременные выплаты.

Ко всему прочему, ветеранов обеспечивают продуктовыми наборами производителей Тюмени. Состав прорабатывают с общественными организациями.

Пряник, показанный в сети, был изготовлен 20 марта 2021 года.

Ранее получившие «хлеб» блокадницы из Керчи прокомментировали ситуацию. Ветерана Лидию Тютюнник удивил возникший скандал. Она сказала, что к подаренной буханке хлеба отнеслась спокойно.