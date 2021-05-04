Депутат Госдумы опроверг информацию о штрафах для дачников из-за одуванчиков

Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что дачникам не грозят штрафы из-за растущих одуванчиков. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Накануне юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова предупредила, что владельцам дач могут грозить новые штрафы.

Депутат Госдумы не подтвердил данную информацию.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Желание создать хайп и попиариться на пустом месте — это беда!

Особенно, если такие высказывания даются необоснованно либо люди не могут проверить ту или иную информацию или не обладают ей!,» — написал Николаев.

Депутат добавил, что документ, распространяющийся сейчас в СМИ, затрагивает только сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о сфере целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения, подчеркнул он.

Ранее утверждалось, что за подобное нарушение физическим лицам придется заплатить от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 до 1000 рублей, а юридическим лицам — от 5000 до 10 000 рублей.

С 1 мая в Московской области началась борьба с борщевиком. Подрядчиков информируют и о правилах работы в мобильном приложении.