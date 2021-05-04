В Москве украинца осудили на 3 года за попытку контрабанды запчастей к самолетам МиГ-29

Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима украинца Сергея Ливенцова, признав его виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Ливенцова признали виновным в попытке перемещения через границу оборудования, которое могло быть использовано при создании самолетов типа МиГ-29.

Подсудимый был задержан в конце 2019 года и арестован Мещанским судом Москвы.

«Как установил суд, обвиняемый, выступая в качестве курьера, планировал незаконно перевезти на Украину оборудование, которое может быть использовано при создании иной военной техники: 32 лопатки турбины высокого давления, являющихся комплектующими деталями авиационных двигателей, устанавливаемых на военные самолеты типа МиГ-29», — отметил источник в силовых структурах.

Кроме того, указывается, что Ливенцов не признал вину, так как посчитал данное уголовное дело провокацией со стороны сотрудников ФСБ. По его мнению, в ФСБ якобы сами организовали поставку изделий и их передачу подсудимому через фигуранта дела Анатолия Ярополова, которого осудили в 2020 году на три года условно.

Отмечается, что Ярополов дал признательные показания, способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также изобличил других соучастников преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима гражданину Франции и северной Македонии Тони Стефановски по обвинению в приготовлении контрабанды военного оборудования.