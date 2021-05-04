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Общество. Новости

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Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года Работа экстренных служб на месте обрушения метромоста в Мехико, 3 мая 2021 года

Число погибших при крушении метромоста в Мехико достигло 27

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Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заявила, что число погибших в результате обрушения метромоста выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что власти не будут выдвигать свои версии причины катастрофы и ее виновниках до появления ясных результатов расследования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 23 человека, госпитализированы — 65. Также отмечалось, что спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста.

Авария произошла в районе станции «Оливос» на юге города 3 мая в 22.25 по местному времени. В результате рухнули два вагона с пассажирами с высоты около 10 метров. При обрушении под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. На данный момент ведется разбор завалов.

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