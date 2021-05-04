Стали известны детали скандала с украинскими туристами в Турции

В турецкой Анталье закрыли пятизвездочную гостиницу Bosphorus Sorgun из-за вечеринки украинских туристов, которая прошла 2 мая, на Пасху. Об этом рассказала работница турецкого отеля изданию «Страна.ua».

По словам работницы, масштаб происходящего был преувеличен. Женщина предположила, что фотографии другой украинец сделал специально, возможно, из мести.

«В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно», — сказала сотрудница.

Из-за опубликованных фотографий и видео стало известно о массовом нарушении мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Ранее Турция ужесточила ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Так, с 7 мая начнут действовать новые ограничения в сфере торговли. В магазинах будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.

Вместе с тем накладывается запрет на реализацию алкоголя, электроники, игрушек, одежды, канцелярии, посуды, садовых принадлежностей и аксессуаров для автомобилей.