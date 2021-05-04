Bloomberg: страны G20 готовы поддержать введение COVID-паспортов

Главы министерств туризма стран G20 намерены поддержать введение паспортов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления.

Отмечается, что по мнению министров, введение паспортов вакцинации должно помочь туризму быстрее восстановиться и благотворно повлияет на мировую экономику.

«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные», — говорится в документе.

В нем отмечается, что пандемия коронавируса позволила «сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор», который наиболее пострадал от пандемии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ковид-паспорта могут способствовать принуждению и неравенству. Москалькова подчеркнула, что предложение о введении паспортов должно быть максимально серьезно проработано, особенно в вопросе их целей.