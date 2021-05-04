Эксперт оценила решение Путина поддержать идею ЕР по льготным инфраструктурным кредитам для регионов

Решение президента поддержать инициативу «Единой России» о предоставлении инфраструктурных кредитов регионам под низкий процент и на длительный срок — важная веха для субъектов РФ, ведь раньше у них не было достаточных средств для обновления, считает исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», кандидат предварительного голосования «Единой России» Светлана Разворотнева.

«В последнее время пристальное внимание уделяется инфраструктурным проектам – строительству магистральных сетей, дорог, аэропортов. Но практически забыли про коммунальную инфраструктуру. Средств на нее в региональных бюджетах не было. Единственная надежда была на то, что придут инвесторы. Но они не торопятся вкладываться в сферу в том числе и потому, что деньги были «дорогие», - пояснила эксперт.

При этом, по словам Светланы Разворотневой, в отдельных регионах практика инфраструктурных кредитов уже успешно опробована.

«В Волгоградской области был создан фонд развития инфраструктуры, где выдавали кредиты под 2%. Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение», - рассказала она.

Кроме того, регионам понадобится методическая помощь от Правительства в подготовке проектов – о ней тоже говорил Президент в своем Послании.

«На мой взгляд, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ - по аналогии с Российским экологическим оператором, ДОМ.РФ, чтобы существовало множество инструментов для реализации и развития проектов. Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах», - резюмировала Светлана Разворотнева.