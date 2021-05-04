В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста

В центре Петербурга теплоход без пассажиров столкнулся с опорой моста. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, организована проверка.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения теплохода «Маргарита» с опорой Аничкова моста 4 мая 2021 года. На борту судна пассажиров не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж судна не пострадал.

«Маргарита» – однопалубное прогулочное судно вместимостью до 50 человек. Такие суда ходя по рекам и каналам Петербурга, не заходя в Финский залив.

Ранее региональное управление МЧС России сообщало, что российский теплоход сел на мель в Астраханской области. Следовавший в Иран теплоход «Порт-Оля 2», на борту которого находились 14 членов экипажа, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

В результате инцидента никто не пострадал, корпус судна не получил повреждений, указано в сообщении.