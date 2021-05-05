Власти США хотят ввести скидки для привившихся от COVID-19

Американская администрация прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку <...> Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию», — рассказал глава государства.

Он также добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для вакцинации.

Ранее сообщалось, что лидер США Джо Байден поставил цель привить от коронавируса 70% американцев к 4 июля текущего года.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у более чем 32,4 млн американцев, более 578 тысяч из них скончались.