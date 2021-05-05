СК назвал главную версию пожара в гостинице в Москве

Следователи рассматривают короткое замыкание как приоритетную версию пожара в московской гостинице «Вечный зов», рассказала представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова в беседе с ТАСС.

«Приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», – заявила представитель ведомства.

Она также добавила, что в настоящее время для проведения следственных действий разыскивается учредитель гостиницы.

Возгорание в гостинице «Вечный зов» произошло в ночь на 4 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 4.30 мск на площади 100 кв. м. При пожаре пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы.

Как сообщает столичное управление СК, в результате инцидента погибли двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшем смерть двух людей.