Осужденный по делу Флойда экс-полицейский просит о новом разбирательстве

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, просит суд о новом разбирательстве. Об этом сообщает телеканал NBC.

Запрос подал адвокат Шовина Эрик Нельсон. Как утверждается в апелляции, в ходе разбирательства не было реализовано право обвиняемого на справедливый суд, так как присяжные были подвержены «предвзятой огласке дела» и запугиванию.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.