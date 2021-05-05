Москвичей предупредили о дождях в День Победы

Погода в Москве в День Победы, 9 мая, будет облачной с прояснениями и небольшими дождями, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Сейчас прогноз такой — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», – заявил синоптик.

По его словам, температура воздуха ночью составит от +3°С до +8°С, днем – от +11°С до +16°С. При этом Вильфанд добавил, что на данный момент нет однозначного решения о разгоне облаков 9 мая, прогноз будет постоянно уточняться.

Кроме того, метеоролог отметил, что после холодного вторника, 4 мая, погода в столице улучшится. Он пояснил, что кратковременные дожди сохранятся, однако температура составит уже +12...+15°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра не исключил выпадения снега в мае в Москве и призвал жителей столицы не удивляться. При этом синоптик добавил, что невероятно редким событием является установление снежного покрова. По его словам, временный снежный покров последний раз был в первой половине мая четыре года назад.