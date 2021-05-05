В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков детям

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне, сообщает RT со ссылкой на ее обращения в профильные ведомства и комитет по охране здоровья Госдумы.

Омбудсмен подчеркнула, что энергетические напитки производятся с использованием стимуляторов, таурина и большого количества кофеина. При этом в магазинах они размещаются на полках с прохладительными напитками, из-за чего создается ошибочное представление об их безопасности.

Кроме того, по словам Волынец, употребление энергетиков может приводить к гастриту, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни и другим проблемам со здоровьем. Уполномоченный также напомнила, что в ряде регионов России их продажа детям уже запрещена на местном уровне.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России», – заключила омбудсмен.

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