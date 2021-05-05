СК задержал двух человек после пожара в столичной гостинице

Двоих подозреваемых задержали после гибели людей в результате пожара в московской гостинице «Вечный зов». Об этом заявила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Пожар случился на юго-востоке города в ночь на вторник, 4 мая. Возгорание удалось потушить на площади 100 кв. м. В результате происшествия погибли два человека. Жертвами пожара стали 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Выяснилось, что пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов России.

«В порядке статьи 91 УПК РФ задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения», — уточнила Иванова.

Следственные действия в связи с пожаром в Кожуховском районе продолжаются. В частности, Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).

Кроме того, частного организатора слета кадет проверят после пожара в столичной гостинице.

Приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания, добавили следователи.