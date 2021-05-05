Женщина из Мали одновременно родила 9 детей

Гражданка Мали Халиме Сиссе родила девять детей одновременно — пять девочек и четыре мальчика, сообщает в Facebook министерство здравоохранения республики.

После двухнедельного пребывания в больнице малийской столицы Бамако, где на скрининге медики заявили о семи плодах, Халиме Сисси была переведена в марокканскую клинику специальным указом президента Мали Ба Ндау.

«Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо», — указано в заявлении.

Матери новорожденных малышей 25 лет, через несколько недель Сисси и ее дети вернутся в Мали.

Ранее петербурженка родила девочку весом больше пяти килограммов.