В Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В Индии за прошедшие сутки был побит антирекорд смертности от коронавирусной инфекции — умерли 3780 граждан. Об этом сообщает Times of India.
За минувшие сутки в стране выявили 382 315 новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, отмечается, что после пика 1 мая, когда суточный прирост заболеваемости превысил 400 000, показатель начал снижаться.
По мнению экспертов, учитывая низкий охват тестирования, настоящие цифры заболеваемости по стране могут быть значительно выше.
На 5 мая текущего года в Индии зафиксировано 20 665 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее в Индии за сутки от коронавируса скончались 3 689 человек, что стало рекордом с начала пандемии.