В России коронавирус подтвердили еще у 7 975 человек

В России было зафиксировано еще 7 975 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

По информации ведомства, также за сутки в России полностью выздоровели 7 506 человек.

Наибольший прирост случаев заражения отметили в Москве (2 432), Санкт-Петербурге (711), Московской области (601), Ростовской области (209) и Воронежской области (146), Иркутской области (128) и Саратовской области (127).

Коронавирус подтвердили в 83 регионах России. У 11,7% новых заболевших не было клинических проявлений инфицирования.

За все время пандемии в России выявлено 4 847 489 случаев COVID-19 а в 85 регионах. Выздоровели 4 464 550 человек, умерли 111 895 пациентов.

Ранее сообщалось о новых 7 770 случаях заражения коронавирусом в России.

Кроме того, «Вектор» проводит испытания трехкратной вакцинации от COVID-19. Также в Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от коронавируса.