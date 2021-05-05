Власти Риги разрешили свободное возложение цветов на 9 мая

Рижская дума не будет ограничивать возложение цветов к памятнику освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в День Победы 9 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на партию «Русский союз Латвии» (РСЛ).

«Нам удалось договориться, чтобы все желающие в День Победы, 9 мая, смогли беспрепятственно возложить цветы к памятнику освободителям Риги!» — заявили представители партии.

Мэр Риги Мартиньш Стакис, исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Элина Траутмане и начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас заверили руководителя фракции РСЛ в Рижской думе Мирославу Митрофанову, что памятник советским солдатам не будет огорожен на время праздника.

«По результатам встречи сообщаем, что памятник освободителям 9 мая не будет огорожен, как сообщалось ранее. Подойти к нему можно будет по центральной аллее и после возложения цветов выйти по боковым дорожкам», — пояснили в РСЛ.

Представители партии призвали всех рижан принять участие в возложении цветов к памятнику воинам-освободителям, при этом не нарушая требований безопасности и соблюдая дистанцию.